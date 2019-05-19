日本田徑黃金大獎賽 楊俊瀚200公尺摘銀

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣「最速男」楊俊瀚今天在日本大阪舉行的田徑黃金大獎賽男子200公尺決賽，繳出20秒50奪得銀牌，可惜沒能達到20秒24的東京奧運參賽標準。

楊俊瀚去年曾在雅加達—巨港亞運男子200公尺決賽繳出20秒23，不僅締造全國新猷，並拿下隊史首面亞運男子200公尺銀牌。

為尋求突破，楊俊瀚去年底和今年初兩度前往美國移訓，並針對起跑部分加強，集訓成果也反映在今年大專校院運動會，他在200公尺飆出本季最佳的20秒37奪金，除寫下4連霸，還一舉達到世界田徑錦標賽參賽標準，讓大家對他新賽季的表現充滿期待。

可惜這次楊俊瀚出征日本，在拿手的200公尺沒能繼續提升，雖跑出本季次佳的20秒50摘銀，卻離奧運參賽標準還有一段距離，接下來他將返台並參加下週登場的台灣國際田徑公開賽，希望能夠再接再厲，繼續朝奧運門票努力。

另外，台灣男子標槍好手黃士峰，今天在黃金大獎賽繳出79公尺05，同樣摘下銀牌。他曾在今年亞錦賽締造本季最佳的81公尺46，當時名列第4，與獎牌擦身而過。

黃士峰為清除手肘內的碎骨，去年9月動刀，年底才開始恢復訓練，如今狀況已緩步回穩，他也有機會搭上開往2020東京奧運的列車。

中華男子400公尺接力隊今天繳出39秒12，再添一銅，不過同場競速的地主日本隊飆出本季全球最佳的38秒奪金，美國隊繳出38秒73奪銀。（編輯：唐聲揚）1080519