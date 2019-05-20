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納達爾創大師賽最多冠紀錄 摩拳擦掌拚法網衛冕

最新更新：2019/05/20 16:20

（中央社羅馬19日綜合外電報導）西班牙猛將納達爾今天第9度稱霸義大利公開賽，抱回個人第34座大師賽冠軍，創下新猷。納達爾賽後表示，迫不及待要踏上法國網球公開賽紅土賽場尋求衛冕。

納達爾（Rafael Nadal）今天在義大利公開賽（Italian Open）決賽以6比0、4比6、6比1擊敗世界排名第一的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic），拿下個人本季首冠。喬科維奇賽後形容納達爾是「法網頭號奪冠熱門」。

法新社報導，納達爾說：「我將抵達那裡，時間從容，一如以往。」法網20日開打，納達爾將力拚生涯第12座法網冠軍。

納達爾談到改頭換面的法網中央球場時說：「我的日常例行公事仍將照舊，我當然迫不及待想到那裡感受一下，去看看球場，以及法網所有很棒的新事物。」

這位17座大滿貫賽單打冠軍得主說：「我看到照片，看起來很棒。球場仍是敞開式，沒有頂棚，是個不一樣球場，但感覺或許沒有非常不同。」

「今年我沒看到很大改變，風勢會和以往一樣，球場還是很大。」

納達爾今年因膝傷退出印地安泉網賽，之後蒙地卡羅、巴塞隆納和馬德里網賽都在4強賽落馬，今天在義大利公開賽拿下本季首冠，尤其是在個人最愛的紅土球場封王，對他而言是一大激勵。

納達爾說：「很高興在法網前最後一場賽事達到那樣的水準。不過就像我說過，對我來說，我不想現在就談論大滿貫賽。我以前從來沒有過…現在是繼續前進的時刻。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1080520

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