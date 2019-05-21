世界田徑挑戰賽南京站 陳奎儒名列第5

（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，今天在2019世界田徑挑戰賽南京站，飆出13秒49，名列第5，沒能一舉跨越13秒32的奧運參賽門檻。

陳奎儒上個月才在卡達杜哈舉辦的亞洲田徑錦標賽，跑出平全國紀錄的13秒39，並獲得銅牌，看似狀況正值高點，今天賽前指導教練王國慧也表示：「陳奎儒狀況真的不錯，目標是希望可以直接達標。」

2019世界田徑挑戰賽南京站，今晚在南京奧林匹克體育場內開跑，陳奎儒從第2道出發，前半段都維持在領先群，人在現場的王國慧說：「奎儒第6個欄架收腿時卡到，導致重心偏掉，後面速度上不來。」

王國慧透露，由於世界挑戰賽只跑一趟定生死，陳奎儒過去只跑過一次這種比賽，「如果有跑預賽，至少可以適應跑道並從錯誤中修正，只能說奎儒對於這種比賽的經驗真的太少，這也是後面我們要加強的方向」。

結束世界挑戰賽後，陳奎儒將馬不停蹄返台準備週末登場的台灣國際田經公開賽，王國慧強調，陳奎儒沒能在世界挑戰賽達標，接下來仍得全力衝刺奧運參賽門檻。她也說：「如果沒辦法盡快達標，就得透過密集參賽累積積分，如此一來奎儒也會比較辛苦。」（編輯：陳惠珍）1080521