雙城打線大爆發 單場8轟炸垮天使

（中央社安那罕23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城隊今天砲聲隆隆，二壘手史構普2局上率先開轟，開啟這場煙火秀序幕，全隊共扛出8發全壘打，終場以16比7大勝洛杉磯天使。

雙城三壘手沙諾（Miguel Sano）和史構普（Jonathan Schoop）今天都繳出單場雙響砲，一壘手克隆（C.J. Cron）、開路先鋒喀卜勒（Max Kepler）、游擊手波蘭科（Jorge Polanco）和左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）也都開轟。

克隆面對老東家毫不留情，單場敲5安，包含1發全壘打和2支二壘安打。雙城今天共揮出17支安打，單場8轟更是追平隊史紀錄，全隊本季得分289分也名列大聯盟30隊之冠。

雙城先發投手培瑞斯（Martin Perez）今天主投5局失2分，順利奪下個人本季第7勝。

儘管天使三壘手史特拉（Tommy la Stella）9局下敲出一發滿貫砲，但落後分差太大仍無力回天。

天使先發投手哈維（Matt Harvey）成了雙城猛烈砲火的最大苦主，只投2.2局就挨了7安，其中包括4支全壘打，狂失8分，吞下本季第4場敗投。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080524