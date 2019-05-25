陳奎儒百十公尺跨欄破全國 差0.02秒達標奧運

（中央社記者謝靜雯台北25日電）2019年台灣國際田徑公開賽，「台灣欄神」陳奎儒在男子110公尺跨欄決賽，跑出破全國紀錄13秒34、順利摘金，但離奧運資格只差0.02秒，他也直呼：「一半開心一半嘔」。

陳奎儒本季曾跑出追平自己寫下的全國紀錄13秒39成績，近況不錯，今天在台灣國際田徑公開賽預賽跑出13秒41、晉級決賽，決賽再刷新紀錄，跑出13秒34、破全國紀錄，但沒能達到奧運標準13秒32。

陳奎儒預賽跑完後曾表示，整體狀況不錯，只需要再做調整，決賽果然再寫佳績，但他表示對於全國紀錄沒有想太多，目標一直都是奧運資格，今天雖然破全國紀錄，但離奧運標準差0.02秒很可惜，「畢竟差距這麼少的秒數，實在很難得」。

陳奎儒表示，雖然距離東京奧運還有一年時間，但如果可以提前確定拿下奧運資格，之後在訓練的安排也會比較放心，今天預賽結束後有跟教練不斷討論，也想辦法就一些細節做修正，決賽發揮的不錯。

接下來最接近的賽事為6月初亞洲大獎巡迴賽，陳奎儒表示會用以賽代訓的方式調整，備戰接下來的世界田徑錦標賽。

陳奎儒將男子110公尺跨欄金牌留在台灣，他也感謝觀眾的支持，「以前田徑賽幾乎沒什麼觀眾，現在比賽田徑場都能有坐滿一半的觀眾數、很開心」。（編輯：陳惠珍）1080525