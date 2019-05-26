台灣田徑公開賽 鄭兆村黃士峰標槍金包銀

（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣標槍雙俠鄭兆村與黃士峰，今天在2019台灣國際田徑公開賽男子標槍項目，分別擲出86公尺10與76公尺87，輕鬆包辦金、銀牌。

鄭兆村在國際田徑總會（IAAF）的田徑鑽石聯賽上海站，繳出本季全球第3佳的87公尺12摘銀，也順利跨越85公尺的奧運參賽門檻；轉戰台灣國際田徑公開賽，賽前他豪氣放話：「目標是6擲都要超過80公尺。」

沒想到今晚男子標槍決賽，鄭兆村首擲就破功，僅繳出79公尺41，第2次試擲竟又失敗，賽後他坦言，原本賽前他保持著輕鬆心態出賽，前2擲結果出爐，他才開始繃緊神經，總算在第5擲飆出86公尺10。

鄭兆村坦言，看到第1擲的成績，他心裡一驚：「怎麼會這樣，所以我後面更努力，先把心態拉回來，再把成績衝高。」

其實鄭兆村賽前就透露，在出征鑽石聯賽前，他右邊扁桃腺發炎導致發燒，原以為感冒痊癒了，沒想到這次比賽前換成左邊扁桃腺發炎，他無奈地說：「運動員不能隨便吃藥，可能是之前的病毒沒有完全殺死，才會輪流出狀況。」

至於上個月曾在亞洲田徑錦標賽，繳出81公尺46本季個人最佳表現，並拿下第4的黃士峰，這次比賽則因疲勞導致表現不盡理想，僅丟出76公尺87奪銀。

黃士峰坦言，亞錦賽丟出的好成績，讓他對於達標充滿期待，也因訓練強度太高，加上比賽太過密集，導致身體還來不及恢復，臨場比賽感覺都不對，不過他透露，接下來會適時調整訓練強度，盡快找回身體的感覺。（編輯：張雅淨）1080526

台灣標槍好手黃士峰26日晚間在2019台灣國際田徑公開賽男子標槍項目，擲出76公尺87的成績，拿下銀牌。中央社記者張新偉攝 108年5月26日