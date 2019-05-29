獅隊勝悍將排名升至第2 蔗總：打好每場比賽

中職統一7-ELEVEn獅隊29日與富邦悍將隊交手，獅隊先發投手施子謙（圖）投6局失1分優質先發，打線也發揮，獅隊終場以10比4奪下近期3連勝，賽後戰績排名衝到第2。中央社記者謝靜雯攝 108年5月29日

（中央社記者謝靜雯新北29日電）統一獅今天與富邦悍將交手，先發投手施子謙投6局失1分優質先發，打線也發揮，獅隊10比4奪近期3連勝，賽後戰績排名衝至第2，總教練黃甘霖提醒球員不要看太重「打好每場比賽」。

中職統一獅隊今年對戰悍將打得特別順手，今天賽前本季拿下20勝，有9勝是悍將隊貢獻，今天交手由年輕投手施子謙先發，施子謙僅在3局失掉1分責失分，表現亮眼。施子謙總計用95球投6局，投出4次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第3勝。

獅隊總教練「蔗總」黃甘霖誇讚施子謙是很認真的選手，提到雖然今年開季施子謙狀況不算調整到最好，但他持續與教練團溝通、修正，近幾場比賽越投越好，「今天表現很優質，希望接下來的比賽也都可以有好的發揮」。

獅隊今天前3局沒有拿下分數，4局1人出局後，潘武雄、陳鏞基、陳重羽接連安打，先以1比1扳平比數，楊家維選到保送後，朱元勤適時安打，一棒送回2分，獅隊靠著再滾地球，跑回全隊第4分。

獅隊6局再起攻勢，抓準對方投手、守備都有狀況，單局4安、2失誤，一口氣打了8人次，再添4分拉開領先差距、奠定勝基。

獅隊今天全場敲出14支安打，黃恩賜、潘武雄、林祖傑都敲出2支安打，陳鏞基敲出3安，陳重羽也有3安2打點2得分好表現。

悍將隊今天全場敲出10安，但得分效率不佳，林益全維持全壘打好手感，8局開轟，為個人本季第9轟，近7場比賽敲出5轟，全壘打數已經超越去年球季的8轟。

中職各隊上半季戰績緊咬，今天賽前排名第1的Lamigo桃猿隊與排名最後的獅隊僅有2.5場勝差，今天獅隊擊敗悍將、桃猿擊敗中信兄弟，兄弟排名掉至最後1名，悍將隊排名第3，獅隊排名衝到第2名。

對於戰績排名，黃甘霖表示，前一陣子球隊傷兵問題，一度落後排名首位的球隊7.5場勝差，「當時我就跟球員說，做自己，不要太去在意這個數字，想辦法把每一場比賽打好，現在也是一樣」。（編輯：張雅淨）1080529