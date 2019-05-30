邀請賽敗戰還被辱 中國足球迷恨鐵不成鋼

（中央社記者翟思嘉上海30日電）2019年度熊貓盃國際青年足球邀請賽後，一張南韓隊隊員腳踩冠軍獎盃的照片，在中國大陸網路上被瘋狂轉貼，韓國隊今天就此公開道歉，中國網民情緒複雜，恨鐵不成鋼。

2019年度熊貓盃國際青年足球邀請賽29日結束，冠軍韓國隊以3比0擊敗地主中國隊後，以3戰全勝奪冠。

當晚，中國網路瘋傳一張南韓球員踩著獎盃大笑的照片，此外，有中國媒體人表示，韓國隊還有球員對獎盃做出撒尿動作，被隊友制止。中國網民因此群情激憤，稱「應該把這張照片掛到足協辦公室」。

熊貓盃組委會與成都足協也發布聲明，表示已向韓國足協以及韓國U18國青提出嚴正抗議。事件經過一晚發酵，韓國隊今天凌晨在下榻的飯店公開道歉。

不過，中國網民的憤怒還沒有消退，網上持續出現更多檢討中國球員的聲音。

這屆熊貓盃，中國國青作為地主隊，3場戰績分別為0：2紐西蘭、0：2泰國、0：3韓國，3戰皆負且失7球，1球未進，在整場熊貓盃中墊底。有媒體評論，中國國青隊「恥辱地創造了最差成績」。

在新浪微博，相關新聞下網民也一片罵聲：「中國男足在國際足壇的地位還不如晚清在世界的地位」、「偏偏自己爛泥扶不上牆」、「這些踢球的中國球員是臉上有辱、腳下沒活、兜裡有錢」、「有人說韓國沒救了，我倒覺得是中國足球沒救了」。（編輯：沈朋達）1080530