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環南投自行車賽 3千愛好者挑戰百公里

最新更新：2019/06/02 13:46
「2019永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動2日上午在南投縣竹山鎮登場，吸引3000名愛好單車者挑戰。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年6月2日
「2019永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動2日上午在南投縣竹山鎮登場，吸引3000名愛好單車者挑戰。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年6月2日

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）環南投縣自行車挑戰活動今天登場，騎士從竹山鎮紫南宮出發，途經草屯、埔里、魚池等地，全程約99.9公里，吸引3000名愛好單車者挑戰。

「2019永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動今天上午在南投縣竹山鎮登場，吸引台灣、哥倫比亞、馬來西亞、菲律賓、日本、泰國3000名選手參加，騎士出發經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮回到紫南宮。

南投縣副縣長陳正昇出席說，縣長林明溱極力推動自行車運動結合地方旅遊，除連年辦理國際自由車環台公路大賽南投站，今年也持續與台灣自由車運動協會舉辦環縣自行車活動；此外，日月潭環湖自行車道享譽國際，吸引許多愛好單車運動旅客，增加南投觀光商機。

陳正昇表示，活動為維持品質及安全採限額3000人，5年來仍保持很高熱度，報名非常踴躍，賽事也結合知名的竹山紫南宮，除希望選手「有騎有保佑」，時限內完賽還可獲獨一無二的紫南宮金雞造型鏤空獎牌，及紫南宮豬年發財錢母，選手可將錢母金幣置入鏤空獎牌，補滿獎牌圓心象徵圓滿。（編輯：黃世雅）1080602

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