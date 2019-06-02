U18世青周宗志掌兵符 36人7戰拚國手資歷

（中央社記者謝靜雯台北2日電）玉山盃青棒賽新北市隊擊敗桃園市拿下冠軍，獲Ｕ18世青中華組隊權，賽後召開選訓會議選出36人中華藍白隊名單，由周宗志掌兵符，9日起打7場對抗賽，爭取進入20人正選名單機會。

108年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊以6比5擊敗桃園市隊，近5年拿下4冠、戰績亮眼，賽後中華棒協召開選訓會議，綜合王貞治盃、玉山盃青棒賽球員表現，選出36名球員入中華藍、白隊， 將於6月9日至11日、13日至16日打7場對抗賽，爭取入選U18世界盃棒球賽中華代表隊機會。

Ｕ18世青總教練為新北市隊總教練周宗志，另有教練田家銘、鄭志強、黃郁倫。36人名單中投手有14名，分別為王彥程、林子崴、李晨薰、陳柏毓、潘文輝、陳志杰、林聖榮、曾峻岳、洪宸毅、黃弘毅、朱添明、余謙、林昱珉、李慶隆，其中李晨薰、潘文輝、陳志杰球速都可以達150公里。

36人名單選進4名捕手，分別為林辰勳、羅暐捷、張聖豪、石暐誠，內野手有高一強打李展毅、李灝宇，另有何恆佑、翁耀宗、林岳谷、鄭宗哲、林瑞均、謝毅、王順和和林子豪共10人。

外野手暨指定打擊選進8人，分別為林志光、林政華、蔡佳諺、岳政華、林吳晉瑋、張宥鈞、陳震洋和王浩軍。（編輯：李亨山）1080602