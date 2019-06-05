尼克斯好投率桃猿搶勝 陳晨威跑出場內全壘打

中職Lamigo桃猿隊5日與統一獅隊交手，桃猿隊陳晨威8局跑出場內全壘打，為個人本季第5轟，也是中職史上第40支場內全壘打，桃猿終場以8比0獲勝。（資料照片，Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月5日

（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職Lamigo桃猿隊今天與統一獅隊交手，獅隊守備首局就有狀況， 桃猿投打發揮，先發投手尼克斯6局好投，陳晨威跑出中職史上第40支場內全壘打，桃猿終場以8比0獲勝。

統一獅隊今天由洋投瑞安先發，但首局就有狀況，隊友守備也沒有幫忙，桃猿隊陳晨威首局率先靠著失誤上壘，柏納帝那選到保送，藍寅倫、陳俊秀、朱育賢、郭嚴文接連敲安，林立敲出高飛犧牲打添分，桃猿開賽首局就攻下4分。

桃猿隊今天全場敲出13支安打，洋砲柏納帝那單場5打席上壘率百分百，首局選到保送，2局敲出安打，4局敲出二壘打，6局、8局都敲安打，單場敲出4安，貢獻1分打點。

桃猿隊陳晨威展現快腿優勢，首局靠著失誤上壘，跑出個人本季第11次盜壘成功，4局敲出安打，8局更跑出場內全壘打，為個人本季第5轟，也是中職史上第40支場內全壘打，是繼2016年8月18日中信兄弟隊陳子豪後，相隔2年又291天中職再出現場內全壘打。

桃猿隊林泓育今天7局敲出個人本季第10轟，陽春砲替球隊添分，8局球隊7比0領先、得點圈有人時再敲出適時安打，送回球隊第8分，今天單場2安，貢獻2分打點。

獅隊今天打線受制，全場僅敲出4支安打，沒能拿下分數，桃猿隊先發投手尼克斯投6局被敲2安，投出8次三振、無失分，拿下個人本季第6勝，也獲頒單場最有價值球員（MVP）。（編輯：吳佳穎）1080605