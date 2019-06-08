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U18世青中華藍白戰開打 李晨薰潘文輝飆速

最新更新：2019/06/08 17:46
為選出最強中華隊出戰U18世界盃棒球賽，中華青棒藍白明星對抗賽8日起在嘉義展開，首戰由藍隊以6比2拿勝，拔得頭籌。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月8日
為選出最強中華隊出戰U18世界盃棒球賽，中華青棒藍白明星對抗賽8日起在嘉義展開，首戰由藍隊以6比2拿勝，拔得頭籌。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）U18世界盃棒球賽中華藍、白對抗賽第一戰，分別由李晨薰、曾峻岳擔任先發投手，中華藍隊3任速球派投手李晨薰、林昱珉、潘文輝依序登板，失掉2分，藍隊終場以6比2拿勝。

為選出最強中華隊出戰U18世界盃棒球賽，今天起將打7場U18世青中華藍白對抗賽，36名球員分藍、白兩隊比賽，每名投手預計投7至8局，每名打者有19個打席的機會，要在比賽中發揮優勢，爭取進到最後20人正選名單。

今天首場比賽中華藍隊派出具球速優勢的投手輪番上場，李晨薰最快球速可達150公里，今天總計用44球投4局，被敲4支安打，投出4次三振，失掉1分責失分；左投林昱珉中繼投3局被敲2支安打，投出4次三振，失掉1分責失分；在玉山盃青棒賽飆出生涯最速153公里的潘文輝後援投2局，投出3次三振、無失分。今天比賽李晨薰、潘文輝最快球速約達146公里。

中華白隊先發投手曾峻岳投4局被敲5支安打，投出1次保送、3次三振，失掉2分責失分；黃弘毅接手投3局失掉1分責失分；李慶隆後援投2局，被敲2支安打，投出2次保送，失掉3分責失分。曾峻岳承擔敗投。

中華藍隊今天全場敲出11支安打，何恆佑、鄭宗哲、林吳晉瑋單場都敲2安，藍隊順利拿下比賽勝利；白隊打線總計敲出7支安打，攻勢沒能有好的串連，開路先鋒林政華單場3打數敲出3支安打，表現最亮眼。（編輯：張雅淨）1080608

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