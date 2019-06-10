林子偉復健賽第2戰 單場2安有長打

（中央社記者謝靜雯台北10日電）旅美紅襪隊野手林子偉小聯盟3A復健賽第2場出賽，今天與雙城隊交手，林子偉單場3打數敲出2支安打，包括1支二壘打，調整狀況不錯，紅襪隊終場以3比5吞敗。

林子偉5月初出賽因盜壘左膝受傷，休息超過1個月後，昨天傷後首度在小聯盟出賽，昨天比賽單場2打數沒有安打表現。

紅襪隊3A今天與雙城隊3A比賽，林子偉先發打第2棒、守游擊，首局就敲出二壘打，3局再敲出安打，5局敲滾地球出局，6局打完提前退場休息；今天總計3打數敲出2支安打，慢慢找回打擊好手感。

林子偉目前為止本季大聯盟出賽13場，總計20打數敲出4支安打，包括2支二壘打，另有1次盜壘成功，打擊率2成。林子偉今天小聯盟3A出賽，敲出2支安打，賽後3A出賽打擊率升至3成03。

今天比賽7局打完，兩隊2比2平手，雙城隊8局靠著阿斯圖提歐（Willians Astudillo）2分砲超前比數，紅襪隊布蘭斯（Bryce Brentz）下半局敲陽春砲，雙城隊9局再靠著接連安打多添1分保險分，紅襪隊追分不及、吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080610