更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

林子偉期待新球季到來 等手腕完全康復再練打

2024/1/24 15:02（1/24 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒樂天桃猿隊24日在嘉義展開春訓，陣中有美職大聯盟資歷的野手林子偉今年也將迎接第一個中職完整球季，他說，期待新球季趕快來，為了健康打一整季，目前手腕傷勢剛治療完，會等完全康復再練打。中央社記者張新偉攝 113年1月24日
中華職棒樂天桃猿隊24日在嘉義展開春訓，陣中有美職大聯盟資歷的野手林子偉今年也將迎接第一個中職完整球季，他說，期待新球季趕快來，為了健康打一整季，目前手腕傷勢剛治療完，會等完全康復再練打。中央社記者張新偉攝 113年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳嘉義24日電）中職樂天桃猿隊球星林子偉今年要迎接第一個中職完整球季，他表示，新的一年是重新開始，期待新球季趕快來，為了健康打一整季，目前手腕傷勢剛治療完，等完全康復才會練打。

有美職大聯盟資歷的野手林子偉在去年返台、投入中職季中選秀，首輪就被台鋼雄鷹隊選中，成為選秀狀元，之後雄鷹隊與桃猿隊交易，林子偉轉而效力樂天桃猿隊。

由於去年是下半季才加入，中間又去打杭州亞運，林子偉去年下半季成績比較掙扎，總計出賽20場，73打數敲出15支安打，包含1發全壘打，打擊率2成05；加上林子偉征戰完杭州亞運之後左手腕有傷勢，休息了一陣子才復出。

桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，是林子偉加入中職後第一個春訓，他表示，「很期待，休賽季的時候就很期待趕快春訓，一直希望新球季趕快來。」揮別去年的不順利，林子偉說：「新的一年是重新開始、從零開始，要迎接第一年完整球季。」

能有完整春訓對林子偉來說相當重要，他表示，透過春訓會變得跟隊友、教練比較熟悉，跟球隊的運作也會比較好一點，「因為半季開始比賽，對球隊模式還不是很熟悉，經過春訓之後像是暗號配合、球隊訓練課表，都會慢慢熟悉。」

談到目前手腕傷勢，林子偉指出，目前剛治療完，尚未做打擊訓練，但其他訓練都有持續在做，「我自己想要一個計畫，想要一整季都健康，不想要再受傷了，什麼時候開始打擊訓練會跟防護員溝通。」林子偉也指出，新任總教練古久保健二也希望他不要急，等手腕完全康復後再練打。（編輯：張雅淨）1130124

#古久保健二
#中職
#杭州亞運
#樂天桃猿
#台鋼雄鷹隊
#林子偉
#桃猿
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林承飛加薪5萬選擇簽1年 盼創造桃猿新王朝
172.30.142.15