林子偉期待新球季到來 等手腕完全康復再練打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳嘉義24日電）中職樂天桃猿隊球星林子偉今年要迎接第一個中職完整球季，他表示，新的一年是重新開始，期待新球季趕快來，為了健康打一整季，目前手腕傷勢剛治療完，等完全康復才會練打。

有美職大聯盟資歷的野手林子偉在去年返台、投入中職季中選秀，首輪就被台鋼雄鷹隊選中，成為選秀狀元，之後雄鷹隊與桃猿隊交易，林子偉轉而效力樂天桃猿隊。

由於去年是下半季才加入，中間又去打杭州亞運，林子偉去年下半季成績比較掙扎，總計出賽20場，73打數敲出15支安打，包含1發全壘打，打擊率2成05；加上林子偉征戰完杭州亞運之後左手腕有傷勢，休息了一陣子才復出。

桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，是林子偉加入中職後第一個春訓，他表示，「很期待，休賽季的時候就很期待趕快春訓，一直希望新球季趕快來。」揮別去年的不順利，林子偉說：「新的一年是重新開始、從零開始，要迎接第一年完整球季。」

能有完整春訓對林子偉來說相當重要，他表示，透過春訓會變得跟隊友、教練比較熟悉，跟球隊的運作也會比較好一點，「因為半季開始比賽，對球隊模式還不是很熟悉，經過春訓之後像是暗號配合、球隊訓練課表，都會慢慢熟悉。」

談到目前手腕傷勢，林子偉指出，目前剛治療完，尚未做打擊訓練，但其他訓練都有持續在做，「我自己想要一個計畫，想要一整季都健康，不想要再受傷了，什麼時候開始打擊訓練會跟防護員溝通。」林子偉也指出，新任總教練古久保健二也希望他不要急，等手腕完全康復後再練打。（編輯：張雅淨）1130124