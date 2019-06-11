王柏融1安2打點 連4場出賽敲安

（中央社記者謝靜雯台北11日電）日職跨聯盟交流賽第2週，火腿隊今天與廣島隊交手，火腿隊台灣好手王柏融維持好手感，今天單場4打數敲1安貢獻2分打點，連4場出賽敲安，火腿隊終場以5比4拿下勝利。

日職跨聯盟交流賽第2週，火腿隊首個系列賽將與廣島隊打3連戰，王柏融今天先發打第5棒、守左外野，首局打擊就有表現，火腿隊靠著西川遙輝、大田泰示接連安打，近藤健介保送攻佔滿壘，中田翔二壘打，一棒送回2分，王柏融補上安打，再替球隊多添2分。

王柏融3局敲出一壘方向滾地球出局，5局滿壘時上場打擊，吞下三振，沒能幫助球隊延續攻勢，王柏融7局得點圈有人打擊機會，敲出左外野飛球出局；今天總計4打數敲出1支安打，貢獻2分打點，吞下1次三振，賽後打擊率2成97。

今天比賽廣島隊首局靠著接連安打先馳得點，火腿隊攻勢集中在比賽前半段，首局下半靠著單局6安，包括王柏融2分打點安打， 一口氣攻下5分、奠定勝基，廣島隊2局靠著磯村嘉孝二壘打追回1分。

比賽7局打完火腿隊維持5比2領先，廣島隊8局再起攻勢，靠著洋砲巴蒂斯塔（ Xavier Batista）兩分砲追分，但攻勢沒能延續，火腿隊順利拿下比賽勝利。（編輯：李亨山）1080611