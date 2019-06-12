盼延續亞運金喜 中華射擊隊10人出征世大運

去年雅加達—巨港亞運，中華射擊代表隊共拿下2金、1銀、1銅的史上最佳成績，因此今年拿坡里世大運台灣派出滿額的10名選手出征，希望能延續亞運的好成績。中央社記者龍柏安攝 108年6月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）2019拿坡里世界大學運動會將於7月3日登場，今年射擊運動重回主辦項目，台灣也派出10名射手與會參賽，其中也包括亞運金牌得主楊昆弼、林穎欣與呂紹全。

去年雅加達—巨港亞運，中華射擊代表隊共拿下2金、1銀、1銅的史上最佳成績，因此今年世大運台灣也派出滿額的10名選手出征，希望能延續亞運的好成績。

今年世大運射擊代表隊當中，教練蕭政文也點名，不定向飛靶將是奪牌重點，除了楊昆弼與劉宛渝的個人賽外，兩人聯手出擊的混雙也大有可為。

劉宛渝表示，這次是她生涯第2度參加世大運，前一次得回溯至2015年，而當年光州世大運是她生涯首次出國比賽，無論是比賽經驗還是技術仍稚嫩，如今經過亞運洗禮，在信心與技術上，都比過去更好。

談到今年世大運的目標，劉宛渝笑說：「當然是希望拿金牌。」她也透露，無論是和楊昆弼聯手的混雙，還是個人項目，她都想拚金。

至於空氣步槍新星林穎欣，亞運結束後因手腕與膝蓋傷勢，讓她面臨生涯首次低潮，加上換槍帶來的陣痛，讓她一直還沒達到顛峰狀態，不過她有信心，差不多是時候破繭而出，擺脫低潮了，「歷經了大半年，我想也差不多了」。

而空氣槍女將余艾玟，則要以「佛係」心態應戰，「以前我給自己的目標太短，只要晉級決賽，好像就鬆了口氣。」現在余艾玟只要求自己努力備戰，不去管結果是好是壞。

余艾玟表示，她回想過去的好成績，多半都是在沒有預期的情況下發生，所以現在她要試著拋開得失心，只要自己努力準備，「或許會有好的結果也說不定」。（編輯：張芷瑄）1080612