勇士教頭許晉哲為悍將開球 個人支持職籃

（中央社記者楊啟芳新北15日電）富邦勇士總教練許晉哲今天到新莊棒球場開球，他笑說其實小時候打過棒球，只是接觸籃球後興趣轉移；談到中華職籃，他則指出，個人支持要有職業，即使不容易，仍必須跨出這步。

富邦悍將今天在新莊棒球場舉辦「悍將中學運動會」主題日，邀請富邦勇士籃球隊總教練許晉哲到場開球，他5月剛帶領球隊拿下SBL總冠軍，收下生涯第5冠，成為SBL最多冠總教練。

對於在棒球場開球，許晉哲笑說：「很興奮可是很緊張，因為我知道有打者，很怕會砸到他。」他指出，小學其實有打過棒球，也有投過球，但接觸籃球後，興趣就轉移了。

至於中華職籃大聯盟（CBL）預計年底上路，除已表態不打職業的台北達欣工程，桃園璞園建築、新北裕隆納智捷及富邦勇士目前尚未表態。對此許晉哲說，「當然樂觀其成，但還是要看各球團，裡面一定是有一些辦法限制住了3個私人企業，條文必須要再修一下細節」。

許晉哲認為，職業跟非職業差別非常大，「只要真的變職業隊，規模跟規格都跟現在很多方式不一樣，台灣籃球大家也看到，非常需要做改變」。

許晉哲表示，「我的態度是支持要職業，我看過非常多，包含韓國、日本、中國，還有東南亞職業聯賽，大家不要一直覺得台灣環境不好，你不去做永遠都不會好，所以必須要跨出這一步」。

此外，許晉哲指出，跨出這一步的確非常困難，但不能因很多人不看好就不去做，「就像以前人家不看好我帶富邦，但我還是接了這個重擔，也打出成績，的確有很多挑戰，不過要一一去克服」。（編輯：張芷瑄）1080615