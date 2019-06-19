雷納德想回洛杉磯打球 外媒爆料快艇才是首選

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）助暴龍拿下隊史首座NBA總冠軍的雷納德（Kawhi Leonard），據傳想回家鄉洛杉磯打球，現有美媒爆料，他的首選將是快艇，而非湖人。

率領美國職籃NBA多倫多暴龍拿下隊史24年來第一座總冠軍的雷納德，今夏有權成為自由球員，有報導指出，在下個月自由球員市場正式開市後，雷納德會隨「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）加入洛杉磯湖人，但ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）否認這樣的傳言，並稱快艇才是雷納德想加入的球隊。

雷納德過去就讀聖地牙哥州立大學（San Diego State University），是出身洛杉磯的選手。他的家人上週在奧克蘭甲骨文球場（Oracle Arena）幾乎占據整區，為的是觀賞暴龍對上金州勇士的總冠軍賽第6戰。

雷納德昨天和隊友、球迷在多倫多參加封王遊行，現在準備在他首度成為自由球員時重返洛杉磯。

ESPN報導指出，去年夏天被聖安東尼奧馬刺交易到暴龍，雷納德並未排除回到加拿大簽下長約的可能。

雷納德生涯在季後賽累積獲得732分，在史上排名第3，幫助暴龍拿下隊史首座總冠軍，贏得他的第2次總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

其他暴龍球員，包括賈索（Marc Gasol）、葛林（Danny Green）等將在30日成為自由球員的老將，都在密切關注雷納德的動向。

雷納德在本月29日過28歲生日之前，能選擇跳出現有合約，他的2019-2020選擇權價值2130萬美元（約新台幣6.74億元），那是他之前與馬刺簽訂5年9430萬美元合約的最後一年。

暴龍能夠提供一份為期5年，比其他球隊高出1500萬美元的合約，但ESPN報導指出，雷納德可能會考慮短期合約，在2、3年後重新進到自由球員市場，類似詹姆斯（LeBron James）在自由球員市場中的作法。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080619