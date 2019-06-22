柏納帝那第2轟出爐 不會在意第4名洋將

（中央社記者楊啟芳桃園22日電）Lamigo桃猿洋砲柏納帝那昨天被移到第7棒敲出2分砲，他表示，天氣炎熱確實是挑戰，不過要盡量調適。對於有第4名洋將在後，他則說，每個國家職棒都會遇到，只要盡全力就好。

柏納帝那（Roger Bernadina）中職初出場於5月22日，兩天後敲出中職生涯首轟後，就沒有全壘打產出；昨天他從第1棒改打第7棒，4局下球隊僅1分領先時，轟出一發2分全壘打，表現相當關鍵；今天同樣先發打第7棒，但擔任指定打擊，中外野改由陳晨威守。

昨天賽後桃猿總教練洪一中表示，會把柏納帝那調到第7棒，是因為20日他看起來有些疲累，也提早把他換下來。

柏納帝那今天表示，最近感覺都不錯，尤其現在是重要爭冠期，因最近天氣炎熱，他坦言：「確實滿不容易的，但還是要盡量調適、多休息，想辦法讓自己進入狀況。」

對於20日提早下場，柏納帝那表示，那天可能狀況比較不好，「但還是要集中在下一場比賽，所以我也很開心昨天有好結果」。

現在桃猿還有第4名洋將冠猛（Matthew Grimes），且球隊也較缺投手，對此柏納帝那表示，「我知道這件事，但這不是自己能決定的，每個國家都會遇到類似的狀況，不管是韓職、美職都會有，所以只要盡力表現自己就好」。

昨天桃猿先發1到9棒中，僅柏納帝那打擊率不到3成，但也有2成93，他笑說：「隊友就像打擊機器一樣，每個人都打很好，所以我也希望能成為一份子，激起我想要打更好的想法。」（編輯：張雅淨）1080622