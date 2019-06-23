射箭世錦賽締佳績 林鴻道期許奧運奪金

2019國際奧林匹克日活動23日上午在國立體育大學登場，中華奧會主席林鴻道（中）受訪時表示，射箭在今年世錦賽表現亮眼，並期許選手們在東京奧運奪得隊史首面射箭金牌。中央社記者張新偉攝 108年6月23日

（中央社記者龍柏安台北23日電）2019國際奧林匹克日活動今天上午在國立體大登場，中華奧會主席林鴻道受訪時強調，射箭在今年世錦賽表現亮眼，期許箭客們繼續保持，並在東京奧運奪得隊史首面射箭金牌。

今年國際奧林匹克日活動，在風雨中揭開序幕，現場除有3公里路跑活動，還有趣味十足的射箭體驗，讓不少初次接觸射箭的民眾玩得不亦樂乎，更認識這項運動；奧運國手們也親切地與粉絲合影，讓大家度過一個健康又有趣的上午。

今天活動包括剛取得奧運滿額奧運參賽門票的中華反曲弓射箭代表隊，以及射擊國手田家榛等人都應邀出席。林鴻道受訪表示，國際奧林匹克日已維持100多年，中華奧會也舉辦了非常多活動，包括今天的路跑。

中華射箭代表隊先前才在荷蘭世界射箭錦標賽，取得3金、1銅的空前佳績，其中反曲弓更拿下隊史首面女團與女子個人對抗賽金牌。林鴻道強調，這是選手長期的努力扎根，「也希望他們繼續維持、保持，在東京奧運幫我們拿到從來沒有過的（射箭）奧運金牌」。

今年在世錦賽包辦反曲弓女團、個人對抗賽雙金的「雷母」雷千瑩，今天也和民眾近距離互動，她透露，射箭器材很昂貴，且有一定的危險性，所以一般人沒有什麼機會接觸射箭，透過今天的活動，「讓更多人可以瞭解射箭、認識射箭，也讓更多人可以瞭解我們、參與我們，甚至關心我們」。（編輯：張雅淨）1080623