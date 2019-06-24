桃猿25日拚封王兩條件 年輕土投翁瑋均先發

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職上半季爭冠期，Lamigo桃猿隊22日點亮上半季封王魔術數字2，明天中職兩地開打，桃猿隊想要封王，需要富邦悍將隊輸球，及Lamigo桃猿隊打統一獅不能輸，才能順利拋下彩帶。

Lamigo桃猿隊22日在主場以12比7擊敗富邦悍將隊，點亮上半季封王魔術數字2（M2），23日桃猿隊沒有比賽，悍將隊與中信兄弟隊交手，比賽打至3局上悍將隊3比2領先時因雨保留至30日，魔術數字維持不動。

明天中職兩地開打，富邦悍將隊與中信兄弟隊在洲際棒球場交手，Lamigo桃猿隊作客台南棒球場與統一獅隊交手，桃猿隊想要拋下封王彩帶，需要贏或是與獅隊打和，加上另外一地悍將隊輸球。

封王關鍵戰，桃猿隊由年輕投手翁瑋均先發，本季目前為止10場出賽（9場先發），總計投49.1局失掉24分責失分，戰績3勝3敗，防禦率4.38，翁瑋均本季與統一獅隊對戰成績不差，4場先發對戰防禦率3.92，拿下2勝、沒有敗績。

統一獅隊明天先發投手為江辰晏，本季目前為止先發出賽11場，防禦率4.42，戰績4勝4敗，江辰晏本季與Lamigo桃猿隊對戰成績並不理想，3場先發對戰投13局，失掉15分（13分責失分），對戰防禦率9.00，戰績1敗。

另外一地富邦悍將隊與中信兄弟隊交手，悍將隊先發投手為伍鐸，兄弟隊推出先發投手萊福力應戰。（編輯：管中維）1080624