王維中被敲1安打無失分 運動家擊退天使

（中央社記者楊啟芳台北29日綜合報導）奧克蘭運動家今天作客洛杉磯天使的比賽，王維中在第7局登板，被敲1支安打，沒有拿下出局數退場，不過沒有失分，終場運動家7比2奪勝，大谷翔平則是演出猛打賞。

1局上運動家就靠著歐爾森（Matt Olson）轟2分全壘打，先馳得點；歐爾森3局上演出單場雙響砲，而且是一發3分全壘打，幫助球隊取得5比0領先。

6局下大谷翔平敲安打後，投手發生暴投，普侯斯（Albert Pujols）再補上安打，帶有1分打點，天使追回1分。不過7局上運動家的坎哈（Mark Canha）轟出2分砲，將差距拉到7比1領先。

7局下2出局、一壘有人時，運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）被換下場，由王維中接手，但投到第5球被史特拉（Tommy La Stella）敲出安打，形成一、二壘有人，之後即被換下場，但接替的裴狄特（Yusmeiro Petit）守住壘上跑者，沒有失分。

9局下雖然天使再添1分，終場運動家還是以7比2奪勝。昨天王維中剛繳出後援2.1局無失分的好投，還三振大谷翔平，今天再度登板，沒有拿下出局數，不過也沒有失分，防禦率維持在1.80。

大谷翔平今天4打數敲出3支安打，跑回1分，第1局左外野飛球出局，第4局敲右半邊安打，第6局擊出內野安打，第8局敲出二壘安打。（編輯：管中維）1080629