陳奎儒110跨欄逆風摘金 期待自己再進化

（中央社記者龍柏安台北1日電）空有力量，卻不懂得如何使用，這是台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒近來遭遇的問題，為改善這項缺點，2個多禮拜來他苦吞龐大的訓練量，只為下一次的破繭而出。

台灣男子跨欄名將陳奎儒，今天在全國田徑排名賽夏季站公開組男子110公尺跨欄決賽，頂著每秒2.3公尺的大逆風，跑出13秒92輕鬆摘金，不過賽後他看到成績嚇了一跳，因為這是他本季至今最差的成績。

陳奎儒的指導教練王國慧坦言，陳奎儒過去一直不懂得如何使用臀大肌和髖關節的力量，導致得利用身體其他部位的肌群來出力，代價就是小腿容易酸痛，欄間技術也很難再進化。

為了改善這個缺點，陳奎儒在近2週開始進行強化，除了訓練強度倍增，也伴隨重量與核心訓練，王國慧笑說，要不是陳奎儒今天比賽時間太晚，「我本來還想他跑完後，再去熱身場練課表。」

陳奎儒坦言，近來的訓練真的很累，甚至比起冬季訓練更操，對他來說，參加這場比賽如同變相「放假」一天：「因為只要跑一趟，我就可以收工了，比起訓練輕鬆多了。」

他也承認，之前自己底子不好，只懂得用腿跑步，「就像車子只用輪子在跑，現在要裝上引擎，就有很多地方需要配合和調整。」

今年陳奎儒曾在5月的台灣國際田徑公開賽，跑出13秒34全國新猷，距奧運參賽門檻13秒32僅差0.02秒，如今成績不進反退，他倒不擔心。

陳奎儒強調，現在練的東西雖然還看不到成效，不過他很期待，不久的將來可以看見完全進化版的自己。（編輯：屈享平）1080701