瓊斯盃籃球邀請賽 彰化體育館12日開打

（中央社記者龍柏安台北2日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今年首度移師中台灣彰化縣立體育館，7月12日上演傳統好戲台日大戰，也替今年賽事拉開序幕。

今年瓊斯盃分前後2階段，第1階段7月12日至16日在彰化率先登場，17日各隊休兵一天，第2階段7月18日至21日再拉回台北新莊體育館續戰。

本屆瓊斯盃男子組共計9隊參賽，除地主中華藍與中華白之外，另有日本、南韓、菲律賓、伊朗、約旦、印尼與加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）等7支外國勁旅參戰。

這次外隊各個都大有來頭，包括日本、南韓、菲律賓、伊朗與約旦都已取得今年中國世界盃男籃的參賽門票，而英屬哥倫比亞大學則是台英混血長人譚傑龍的母校。

中華籃協理事長、同時是彰化縣議長謝典霖今天在賽事開打記者會中表示：「把瓊斯盃帶到彰化，是我畢生的夢想。」除了會繼續推動台灣的籃球運動，也希望透過籃球讓彰化更加國際化。

藍隊陣中的長人陳冠全是彰化在地人，即便他高中就離鄉背井北上打球，不過對於家鄉的情感依舊，今年瓊斯盃首度前往彰化，他除了開心，也相信在地鄉親一定會進場力挺。（編輯：張雅淨）1080702