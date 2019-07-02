U18世青賽程公布 中華預賽首戰巴拿馬

（中央社記者謝靜雯台北2日電）世界棒壘球總會今天公布U18世界盃棒球賽賽程，中華隊首戰與巴拿馬交手，接著依序與美國、西班牙、日本和南非交手，爭取分組前3名晉級超級循環賽，中華培訓隊預計6日起集訓。

世界棒壘球總會（WBSC）公布8月底在韓國釜山舉行的世界盃青棒賽賽程，中華隊與日本、美國、巴拿馬、南非和西班牙同在B組，地主韓國與澳洲、荷蘭、加拿大、尼加拉瓜和中國同在A組。

中華隊預賽首戰於8月30日與巴拿馬交手，31日比賽遇上此次欲挑戰5連霸的美國隊，9月1日與西班牙隊交手，2日與日本隊碰頭，3日預賽最後一戰與南非隊交手，預賽賽程將是硬戰；預賽分組前3名球隊晉級超級循環賽，預賽戰績帶入複賽，戰績排名前2名球隊晉級冠軍戰。

中華棒球協會6月18日公布U18世青24人中華培訓隊名單，培訓隊預計7月6日報到、展開集訓，25日至8月1日赴日本松山移地訓練，盼球員能夠提早適應人工草皮，移地訓練回台後，將決定最終20人正選名單。

中華隊預計在出發前往韓國比賽前，在8月23日至27日先在台中的國立台灣體育運動大學大棒球場與同組美國隊打4場交流賽，中華隊與美國隊預賽同組，這幾場交流賽也是中華隊最後實戰觀察美國隊球員的大好時機。（編輯：翁翠萍）1080702