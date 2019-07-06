小馬少棒擊敗南韓 台東小將8月遠征美國

2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽5日冠軍戰，台東小將組成的中華隊擊敗韓國隊，拿下亞太區代表權，將於8月遠征美國爭取世界冠軍。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年7月6日

（中央社記者盧太城台東縣6日電）小馬少棒亞太區錦標賽，台東小將組成的中華隊擊敗韓國隊，拿下亞太區代表權，將於8月遠征美國爭取世界冠軍。

在日本宮崎舉辦的「2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽」，7月5日冠軍戰，中華隊對戰韓國B隊，以11：1獲得勝利，中華隊順利抱回冠軍，取得八月初前往美國德州參加小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。

中華隊主體為台東縣卑南國小，總教練陳玉船（卑南國小）、教練連智淵（卑南國小）及教練鄭志華（太平國小），選手卑南國小8名、豐田國小4名，桃源、三民、新生國小各1名計15名。

台東縣政府教育處表示，「2019年美國小馬聯盟亞太區少棒錦標賽」，雖然原訂賽程受連日豪大雨嚴重影響；但由台東縣少棒籌組的中華代表隊，前2戰勝印尼及菲律賓後，4日出戰韓國A隊，先發投手黃義傑送出四局11K，隊友則以安打火力支援，在中華隊加油團的加油聲下，終場以10：0完封韓國A隊。

中華隊5日下午1時與韓國B隊爭冠，首局就安打連連發動攻勢，邱彥祖敲出首支場內全壘打，再靠對方失誤，包括蘇政憲的場內全壘打，第1局就取得5分領先；接著邱彥祖4局再敲出場內全壘打，幫助球隊多添1分保險分；終場以11：1順利拿下冠軍。

台東縣長饒慶鈴今早聞訊相當高興，並期盼教練團回國後針對這次比賽缺失進行短期的訓練，希望能夠一舉獲世界冠軍。

中華隊去年首度在小馬聯盟少棒、青少棒、青棒賽都拿下冠軍，今年有機會再度挑戰小馬三級棒球的三冠王。（編輯：吳佳穎）1080706