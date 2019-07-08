10人巴西踢走秘魯 睽違12年再贏美洲盃

美洲盃足球賽冠軍戰7日登場，巴西隊3比1打敗秘魯隊，抱走睽違12年的冠軍。（圖取自twitter.com/copaamerica）

（中央社里約熱內盧7日綜合外電報導）美洲盃（Copa America）足球賽冠軍戰今天在里約熱內盧登場，東道主巴西下半場僅剩10人，但面對實力略遜的秘魯已經足以應付。終場巴西3比1獲勝，抱走睽違12年的冠軍。

此役在馬拉卡那體育場（Maracana Stadium）登場，秘魯一開始踢得氣勢十足，即使面對巴西這般強敵，依舊信心滿滿，不見畏懼；不過事實證明兩隊實力仍有段差距。

巴西靠著艾佛頓（Everton）先馳得點，但秘魯隊長葛瑞羅（Paolo Guerrero）不久後隨即罰球破網扳回一城。眼見雙方上半場就要以1比1言和之際，赫素斯（Gabriel Jesus）補時階段的重要進球，讓巴西要回了領先。上半場踢完，森巴軍團取得2比1領先。

赫素斯此役表現出色，但他原本值得嘉許的一晚，卻在正規賽結束前20分鐘變調。

此時這位英超曼城前鋒累積兩張黃牌，領到紅牌退場。他滿臉淚水地走下場，忿忿不平地比出不雅手勢，還踢水瓶洩恨。

僅剩10人應戰的巴西非但沒有潰不成軍，反而更團結地守住領先。正規賽結束前1分鐘，替補上場的理查利森（Richarlison）再替球隊錦上添花，終場巴西就以3比1拿下勝利。

這是巴西2007年以來首次在美洲盃封王，也是隊史第9座。

秘魯總教練加雷卡（Ricardo Gareca）昨天說，秘魯若想贏球，最重要的就是阻止巴西掌控球權。

但說永遠比做來得容易。

巴西帶著球滿場跑動，而他們只要能控制球，就會非常危險。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1080708