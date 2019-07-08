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字母兄弟聯手有譜 傳公鹿想簽安特托昆博胞兄

最新更新：2019/07/08 13:00

（中央社雅典7日綜合外電報導）「字母兄弟」聯手有譜？媒體今天報導，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的親哥哥塔納西斯正和美國職籃NBA密爾瓦基公鹿洽談，可能加盟弟弟的球隊。

歐洲籃球網站Eurohoops報導，塔納西斯（Thanasis）即將和公鹿敲定兩年合約。若塔納西斯果真加盟，公鹿陣中就將有兩對兄弟檔，除了字母兄弟，還有大小羅培茲（Brook Lopez與Robin Lopez）。

塔納西斯的合約可能落在300萬美元左右。

26歲的塔納西斯過去2季在雅典球隊帕納辛奈科斯（Panathinaikos）打球，若本季他真加盟公鹿，就將是塔納西斯第2次嘗試在NBA發展。

2014年他被紐約尼克選中，在NBA的小聯盟G聯盟（G-League）待了兩年。2016年他轉戰歐洲籃球聯盟（EuroLeague），在帕納辛奈科斯打了62場，場均3.9分和2籃板。

字母哥一家有5兄弟，大哥是職業足球員，小弟還在密爾瓦基的高中打籃球，是字母哥認為5兄弟中最厲害的一個，現年21歲的4弟柯斯塔斯（Kostas）目前是達拉斯獨行俠的前鋒。

塔納西斯、字母哥、柯斯塔斯本月稍早都已入選2019年世界盃希臘國家代表隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：鄭詩韻）1080708

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