天使捕手魯克洛伊遭撞倒地 教頭要求將對方禁賽[影]

MLB天使隊捕手魯克洛伊7日比賽時遭太空人隊的馬瑞斯尼克在本壘板前衝撞，約在影片4分58秒處。影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社休士頓7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天賠了夫人又折兵，球隊延長賽後10比11不敵休士頓太空人，捕手魯克洛伊還因為8局遭馬瑞斯尼克在本壘板前衝撞，緊急送醫治療。

天使球團稍後推文表示，魯克洛伊（Jonathan Lucroy）轉送到醫院做電腦斷層掃描檢查，並將做鼻骨斷裂和腦震盪的評估。

這個衝撞發生在8局下半1出局滿壘有人的情況下，當時太空人斯普林格（George Springer）擊出右外野線邊的飛球，天使右外野手凱爾洪（Kole Calhoun）接球後將球傳往本壘，馬瑞斯尼克（Jake Marisnick）則從三壘往本壘衝。

凱爾洪的傳球往三壘線邊飛去，迫使魯克洛伊得往直衝過來的馬瑞斯尼克移動。馬瑞斯尼克跑在三壘線內側，並朝魯克洛伊而去，隨後兩人頭部相撞，魯克洛伊的面罩被撞飛，倒在場上躺了好一會兒。

馬瑞斯尼克摸到本壘板後，立刻蹲在魯克洛伊身邊檢查他的狀況，隨後魯克洛伊的隊友們也湧上前關心。

馬瑞斯尼克在那次衝撞後被趕出場，太空人雖提出挑戰，但在重新檢視後，仍維持原判。

馬瑞斯尼克在賽後推文說：「…對於我的決定，傷了另一名球員，我覺得非常糟糕，我不求別的，只能對魯克洛伊獻上最誠摯的歉意。」

天使總教練奧斯莫斯（Brad Ausmus）賽後告訴記者，他認為聯盟應該尋求將馬里斯尼克禁賽的可能。

斯莫斯說：「那看起來不像是乾淨的動作，我不知道實際上發生了什麼，但看起來像是馬瑞斯尼克往左一步，並把手臂抬高衝撞魯克洛伊，把馬瑞斯尼克趕出場那個判決是正確的。坦白說，我認為大聯盟應該要好好看看，並考慮某種形式的禁賽。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080708