世大運桌球混雙 廖振珽蘇珮綾晉級4強

（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣桌球好手廖振珽與蘇珮綾，今天在2019拿坡里世界大學運動會桌球混雙8強，以4比3力克日本組合笹尾明日香與五十嵐史彌，挺進4強，確定可再添1面獎牌。

由於世大運桌球不打銅牌戰，因此只要晉級4強，就算不幸落敗，仍確保至少可獲得銅牌。

2年前的台北世大運，廖振珽一人就包辦3面銅牌，分別包括男團、男雙與混雙，今年拿坡里世大運，他先隨男團奪銀，今天則與女將蘇珮綾聯手闖關，也順利挺進4強。

廖振珽與蘇珮綾的「廖蘇配」，與笹尾明日香與五十嵐史彌的日本組合一路激戰，開局台灣組合先以12比10驚險拿下，沒想到次局就以10比12讓出。

兩組人馬在前6局打完，雙方以3比3扯平，決勝第7局，「廖蘇配」沈穩應戰，以11比6順利解決對手，取得寶貴晉級門票，凌晨他們將對上中國組合于子洋與王藝迪，爭搶決賽入場券。

除「廖蘇配」外，今天混雙8強另一組由彭王維與黃郁雯的台灣組合，則以1比4不敵俄羅斯的伊斯麥洛夫（Sadi Ismailov）與諾斯柯娃（Iana Noskova），無緣4強。（編輯：林治平）1080708