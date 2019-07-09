廖振珽蘇珮綾遭逆轉 世大運桌球混雙鍍銅

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣桌球好手廖振珽和蘇珮綾，今天在2019拿坡里世界大學運動會桌球混雙4強，浪費了2比1領先優勢，最後以2比4遭中國組合于子洋與王藝迪逆轉吞敗，僅獲銅牌。

由於世大運桌球不打銅牌戰，因此廖振珽與蘇珮綾雖未能晉級金牌戰，仍可替中華隊添得一面銅牌。

2年前的台北世大運，廖振珽一人就包辦3面獎牌，包括男團、男雙與混雙都拿下銅牌，今年拿坡里世大運，他先隨男團奪銀，而與「女伴」蘇珮綾聯手的混雙也沒空手而歸。

今天4強賽，廖振珽與蘇珮綾的「廖蘇配」，開局先以4比11失手，不過兩人很快回穩，接下來以11比7、11比9連趕兩局，反倒以2比1逆勢超前。

可惜關鍵第4局，「廖蘇配」決勝期沒能頂住對手反撲，以9比11些微之差棄守，也讓對手將大比分追成2比2平，錯失聽牌契機的「廖蘇配」氣勢一瀉千里，再以1比11、5比11草草繳械，無緣金牌戰。

廖振珽和蘇珮綾吞敗後，與俄羅斯的伊斯麥洛夫（Sadi Ismailov）與諾斯柯娃（Iana Noskova）並列銅牌，而金牌戰則將上演「中國內戰」，由于子洋和王藝迪，與另一組中國組合趙子豪與范思琪對決爭金。（編輯：張佑之）1080709