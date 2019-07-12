溫網男單準決賽 費德瑞納達爾至尊對決

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）37歲瑞士網球名將費德瑞今天將在溫布頓網球錦標賽準決賽對決33歲的西班牙蠻牛納達爾，網壇兩大至尊再次對決，就在他們2008年演出大滿貫賽歷來最精彩決賽的中央球場。

中央球場今天下午1時將由尋求衛冕的喬科維奇（Novak Djokovic）與西班牙的包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）先行對決，接著上演費納相爭。

費德瑞（Roger Federer）在這屆溫網尋求個人第21座大滿貫金盃，納達爾（Rafael Nadal）以18座、喬科維奇以15座緊追在後。

今天的準決賽是費德瑞和納達爾兩人職業生涯第40次對決，也是第4次在溫網遭遇。在前三次溫網對決中，費德瑞2006年和2007年連續在決賽擊敗納達爾奪冠，納達爾則在2008年封王，戰績是費德瑞領先。

今天的對決眾所矚目，3屆溫網男單冠軍貝克（Boris Becker）接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「我們常看到有些比賽被形容得言過其實，但這一場不會，這將是今年最重量級的對決，因為我們在談的是這項運動最偉大的兩個人物。」

費德瑞和納達爾對於這場對決都感到興奮。費德瑞說：「拉法這幾年進步了很多，打法也變得不一樣。我還記得他以前發球的樣子，他現在發球更有力，得分更快。我很興奮能再次和他比賽。」

納達爾則說：「和羅傑打球一直都是很獨特的體驗，我很興奮能時隔11年再和他在中央球場打球。這對我而言意義重大，對他應該也是。我們能對決的機會越來越少了，但我們都還在這裡。」

費德瑞和納達爾在2008年的溫網決賽對決，被公認為網球史上的經典。費德瑞當時是連續231週的世界球王，保持65場草地賽不敗紀錄，但納達爾最後打敗了他，奪下個人第一座溫網金盃。

貝克說：「我認為那是溫布頓史上最棒的決賽。我們星期五很幸運能夠再次看到。」

費德瑞今年在溫網開打至今只有丟掉2盤，其中一盤是在8強賽被錦織圭拿下，另一盤意外地是在第一輪被南非新星哈里斯（Lloyd Harris）拿走。納達爾則是第二輪對決火爆的澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios）時丟掉一盤。

「紅土之王」納達爾今年已經拿下法網冠軍，狀態絕佳。

貝克表示：「雖然拉法在這裡（溫網）拿過兩次冠軍，但我覺得這次是他草地賽打得最好的一次。他的打法進步很多，尤其是發球。他輕鬆對決宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）和奎利（Sam Querrey）這些棘手的選手，因為他的程度（提升）。」1080712