瓊斯盃林庭謙延長賽飆分 中華白首戰告捷

2019年瓊斯盃男子組12日在彰化點燃戰火，中華白迎戰加拿大隊，終場白隊以92比84獲勝。（圖取自facebook.com/taiwanbasketballteam）

（中央社記者黃巧雯台北12日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組今天在彰化點燃戰火，首戰由中華白隊以全本土的陣容迎戰加拿大隊，林庭謙在延長賽挺身而出，單節拿10分，終場白隊以92比84獲勝。

林庭謙拿下中華白隊全隊最多的24分，以及5籃板、4助攻，吳永盛、黃泓翰各進帳15分、14分。

此役焦點之一為台灣小將譚傑龍，自泰山高中畢業後，前往加拿大就讀英屬哥倫比亞大學（UBC），這次瓊斯盃加拿大隊以UBC為班底，譚傑龍先前曾與中華白隊集訓練球，這次瓊斯盃賽事則披上加拿大戰袍，首戰繳出全隊第3高的14分，另有8籃板、4助攻。

加拿大開賽外線攻勢猛烈，連續投進4顆三分球，包括台灣小將譚傑龍，拉出一波12比0攻勢，中華白隊隨後靠著今年在超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽表現亮眼的富邦勇士新秀賴廷恩投進首2分才適時止血，首節以20比27落後。

中華白隊第2節找回進攻節奏，在倒數3分鐘靠著吳永盛助攻，陳昱瑞上籃並造成對手犯規，一度取得34比32超前，但加拿大隊隨即反超，在上半場讀秒階段，白隊陳昱瑞一記擦板三分球，助白隊將比數緊咬成41比43。

中華白隊第3節靠著防守加壓，屢次讓對手出手困難，比賽過程靠著林庭謙救球後傳給謝宗融，上演精彩的雙手爆扣，炒熱現場氣氛，陳昱瑞倒數1分26秒，發動快攻上籃，助白隊以56比55要回領先，但加拿大隊隨後靠著外線命中，前三節以59比56領先。

兩隊在第4節一開始互飆三分球、比分互咬，黃泓翰在倒數45.87秒，關鍵兩罰皆進，扳成78比78，比賽結束前22.1秒吳永盛製造譚傑龍進攻犯規，助白隊取得球權，但吳永盛隨後2次出手未進，比賽進入延長賽。

林庭謙延長賽連飆2記三分球，中華白隊延長賽前12分就包辦10分，奠定勝基，終場白隊以8分差獲勝。

瓊斯盃男子組賽事今天起至16日在彰化縣立體育館開打，17日休兵日，18日至21日將移師新北市新莊體育館續戰。（編輯：張芷瑄）1080712