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近本光司明星賽完全打擊 史上第二人助央聯奪勝

最新更新：2019/07/13 20:49

（中央社記者楊啟芳台北13日綜合報導）日本職棒全明星賽第2戰今天在甲子園球場進行，中央聯盟開路先鋒、來自阪神虎的新人近本光司達成日職明星賽史上第2次完全打擊，央聯也以11比3勝洋聯，中止5連敗。

昨天在東京巨蛋舉行的明星賽首戰，太平洋聯盟以6比3擊退中央聯盟，洋聯已取得明星賽5連勝，森友哉也連2年獲得單場MVP。今天明星賽第2戰，洋聯派出歐力士的山岡泰輔先發，央聯則是巨人的菅野智之。

央聯今天砲火猛烈，1局下近本光司首打席就轟出陽春砲，幫助央聯先馳得點，接著高橋周平、山田哲人接連安打，鈴木誠也再擊出1打點滾地球。

2局下央聯攻下大局，原口文仁、梅野隆太郎連續敲陽春砲，之後近本光司、高橋周平連2支二壘安打，再攻下1分，筒香嘉智再轟3分砲，取得8比0領先。

3局上洋聯的西川遙輝敲1打點安打後，吉田正尚轟出2分砲，追回3分。不過下個半局高橋周平敲1打點二壘安打，4局下鈴木誠也再轟陽春砲，央聯取得10比3領先。7局下坂本勇人安打後，近本光司敲出三壘安打，多添1分，終場央聯就以11比3擊退洋聯，中止5連敗。

央聯開路先鋒近本光司在明星賽達成完全打擊，為日職史上第二人，首名為養樂多的古田敦也在1992年達成。近本光司分別在第1局敲全壘打、第2局二壘安打、第3局一壘安打、第5局再度敲二壘安打，最後在第7局敲三壘安打。

近本光司是去年阪神虎第一指名，本季到目前為止出賽83場，敲出87支安打，包含6發全壘打，打擊率2成61，跑出19次盜壘；近本光司不但今天在明星賽達成完全打擊，且5打數敲出5支安打，包辦2打點、3得分，也獲選為單場MVP。（編輯：李錫璋）1080713

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