林智勝敲滿貫砲締造新紀錄 兄弟送桃猿5連敗

中職中信兄弟隊林智勝13日在賽事5局下半轟出生涯第10支滿貫全壘打，成為中職史上敲出最多滿貫砲的選手，也幫助兄弟以10比6擊敗桃猿。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月13日

（中央社記者楊啟芳台北13日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對中信兄弟，林智勝於5局下轟出滿貫全壘打，以10支成為中職史上最多滿貫砲的選手，幫助兄弟以10比6送給桃猿5連敗。

吳東融1局下鎖定第1球，就從李茲手中轟出陽春全壘打，幫助兄弟先馳得點，而且是中職史上第31支首局首打席首球全壘打；2局上桃猿的林承飛也回敬一發陽春砲，雙方形成1比1平手。

3局下兄弟的王勝偉、王威晨都敲二壘安打，超前比分；4局下一、二壘有人時，黃鈞聲敲出二壘安打，帶有2分打點；5局下兄弟連獲3次保送形成滿壘，接著林智勝一棒轟出滿貫全壘打，兄弟取得8比2領先。7局下張志豪補上2分砲，兄弟再添分數。

9局上桃猿進行反攻，滿壘、無人出局時，林智平選到保送擠回1分，余德龍擊出雙殺打再得1分，接著鍾承祐選到保送，林立再敲出二壘安打，帶有2分打點，兄弟終結者謝榮豪上場後順利拿下最後一個出局數，終場兄弟以10比6拿下3連勝，桃猿也吞下5連敗。

單場MVP由敲出滿貫全壘打的林智勝獲得，這是他生涯第10支滿貫砲，超越前統一獅陳政賢的9發，締造中職新紀錄，也是林智勝本季第14轟、生涯第271轟。賽後他表示，「持續努力，我知道今年機會不是很多，有下場機會就把握住，為球隊盡力，也會很努力把所有球迷帶進總冠軍賽。」（編輯：李錫璋）1080713