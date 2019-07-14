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世界盃溜冰錦標賽 嘉義2女將勇奪金銀牌

最新更新：2019/07/14 15:36
在西班牙巴塞隆納舉行的2019世界盃溜冰錦標賽，14日傳來捷報，台灣選手陳貝怡（中）、羅珮瑜（左2），分別獲成年女子組金牌、銀牌。（羅賢益提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月14日
在西班牙巴塞隆納舉行的2019世界盃溜冰錦標賽，14日傳來捷報，台灣選手陳貝怡（中）、羅珮瑜（左2），分別獲成年女子組金牌、銀牌。（羅賢益提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月14日

（中央社記者江俊亮嘉義市14日電）在西班牙巴塞隆納舉行的2019世界盃溜冰錦標賽，今天傳來捷報，自小學3年級就一起練習的台灣選手陳貝怡、羅珮瑜，分獲成年女子組金牌、銀牌，消息傳來令嘉義鄉親振奮不已。

嘉義市體育會理事長孫貫志表示，2019世界盃溜冰錦標賽台灣代表隊，由花樁教練李懿蓓、速樁教練羅賢益帶隊前往巴塞隆納參賽；速樁教練羅賢益是嘉義市體育會滑輪溜冰委員會總幹事，銀牌得主羅珮瑜是他女兒。

羅珮瑜從5歲起就開始跟隨父親學滑輪，小學3年級時認識陳貝怡，情同姊妹的兩人，不僅參加過無數次國內外比賽，高中時更是同班同學，兩人在高一時參加世界盃自由式輪滑錦標賽分獲冠、亞軍，取得保送國立大學資格。

羅珮瑜在父親的指導下，2015年10月赴義大利杜林參加「2015世界自由式輪滑錦標賽」，以5.301秒奪下青女組金牌，並打破前一屆的5.382秒大會紀錄；當年的同班同學陳貝怡則拿下青女組銀牌。

2016年，陳貝怡、羅珮瑜參加「105年總統盃全國溜冰錦標賽」，分別拿下冠、亞軍。其中陳貝怡以4.62秒刷新全國高中女子組大會紀錄，比原先紀錄快0.01秒。

同年，世界自由式輪滑錦標賽在泰國曼谷舉行，羅珮瑜與陳貝怡在速樁項目勇奪一金二銀二銅佳績。其中，羅珮瑜更是連2年刷新世界女子紀錄，成績相當傲人。

連續兩年世界盃都奪下銀牌的陳貝怡，事後受訪時表示因為自己比賽時太緊張，才會輸給同學羅珮瑜，希望升上成年女子組後，可以突破自己的秒數，為國爭光，今天果然如願，獲得世界盃金牌。（編輯：陳俊碩）1080714

在西班牙巴塞隆納舉行的2019世界盃溜冰錦標賽，台灣選手陳貝怡（右2）、羅珮瑜（左3）分別獲成年女子組金牌、銀牌。右3為教練羅賢益。（羅賢益提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月14日
在西班牙巴塞隆納舉行的2019世界盃溜冰錦標賽，台灣選手陳貝怡（右2）、羅珮瑜（左3）分別獲成年女子組金牌、銀牌。右3為教練羅賢益。（羅賢益提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月14日
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