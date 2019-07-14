游霆崴優質先發范國宸超前安 悍將險勝獅

（中央社記者楊啟芳台北14日綜合報導）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，雙方先發投手游霆崴及潘威倫都投7局僅失1分，一直平手至9局上，悍將范國宸敲超前安打，以2比1擊退獅隊。

獅隊今天派出要挑戰生涯第141勝的潘威倫先發，悍將則是年僅21歲的游霆崴先發，且形成一場投手戰。

1局下獅隊的蘇智傑轟出陽春全壘打，不過4局上悍將的林益全也轟出一發陽春砲，戰成1比1平手。

雙方一直平手至9局上，2出局後悍將發動攻勢，陳品捷、林哲瑄接連安打，接著剛上一軍的范國宸敲出關鍵安打，送回超前分，終場悍將就以2比1奪下勝利，下半季戰績目前為7勝1敗。

悍將先發投手游霆崴用108球投7局，用球數及局數都是生涯新高，被敲出6支安打，含一支全壘打，投1次保送、4次三振，失1分，退場時仍是平手，無關勝敗，不過最後獲得單場MVP；勝投由第2任投手范玉禹拿下，中繼1局沒有被敲安打，還飆出2次三振。

獅隊先發潘威倫也投滿7局，被敲7支安打，含一支全壘打，沒有投出保送，送出2次三振，失1分，退場時也是平手狀態，無關勝敗，第6度挑戰兩聯盟合併最多的141勝失敗，不過達成生涯1900投球局數，為中職史上首人。獅隊最後一任投手亞力克投1局被敲3支安打，掉關鍵1分，吞下敗投。（編輯：唐聲揚）1080714