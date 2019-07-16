江國豪先發4局失2分 中華隊港口盃棒球2連勝

（中央社記者謝靜雯台北16日電）2019年荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華隊今天凌晨與庫拉索隊交手，由準中職新人投手江國豪先發，投4局失2分，陳偉志單場2安2打點，終場以6比2拿下此次比賽2連勝。

荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華隊昨天首戰與美國隊交手，由亞運「抗韓英雄」吳昇峰扛先發，7.2局好投帶領，率隊以3比1拿下首勝，今天與庫拉索隊交手，中華隊派出今年中職選秀首輪被富邦悍將隊選進的投手江國豪先發。

江國豪首局雖被敲出1支安打，但力守不失分，2局面對首名打者被敲安打、盜上二壘，再被敲出安打失掉1分，2人出局後江國豪再被敲出安打，但及時回穩，讓打者敲出二壘方向滾地球出局，沒有擴大失分危機。

江國豪3、4局沒再多掉分數，5局續投接連被敲2支安打，1個出局數都沒抓到就退場，蔡偉凡接替投球，被敲出高飛犧牲打失掉1分，這1分要記在江國豪身上。

中華隊比賽前半段就有攻勢，首局2人出局後陳偉志率先敲出安打，陽忠辰選到保送，再靠著暴投推進到二、三壘，王薪權適時安打，加上對手守備失誤，中華隊拿下2分，林瀚補上安打，送回中華隊第3分。

中華隊7局再起攻勢，廖俊凱、蔡智榆都選到保送上壘，陳皓禎遭觸身球保送，先靠著高飛犧牲打跑回1分，陳偉志適時安打，一棒再添2分，幫助球隊拉開領先差距。

江國豪今天先發投4局被敲7支安打，失掉2分皆為責失分，同樣為準中職新人的魏碩成、蘇俊璋也有登板投球，蘇俊璋後援投3局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，表現亮眼。

中華隊拿下2連勝，台灣時間明天凌晨1時將與地主荷蘭隊交手，晚上7時30分則與將日本隊交手。（編輯：張芷瑄）1080716