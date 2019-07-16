5年53億頂薪延長合約 76人提前留下西蒙斯

（中央社費城15日綜合外電報導）美國媒體今天報導，美國職籃NBA費城76人以頂薪提前留下2016年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons），這份延長合約價值5年1.7億美元（約新台幣53.23億元）。

身高6呎10吋（約208公分）的22歲澳洲球員西蒙斯，是2016年的選秀狀元，他因傷錯過2016-17球季，但在2017-18球季大放異彩，拿下年度最佳新秀獎。

上季他在76人先發79場比賽，平均可有16.9分、8.8籃板、7.7助攻、1.4抄截，並首度入選明星賽。過去兩個球季，西蒙斯22次拿下「大三元」，有80次的「雙十」演出。

生涯前兩個球季，西蒙斯至少都有10次於比賽中，拿到在3項主要數據達兩位數的「大三元」，和名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson），是「唯二」有此成績的球員。

和西蒙斯簽下這份延長合約，76人可保有包括他和恩比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris）、霍福德（Al Horford）在內的主力陣容至少4季，讓他們能尋求自1983年後的第一座NBA總冠軍。

上一季是76人連續兩季闖進東區準決賽。

西蒙斯的這份延長合約，將會在他菜鳥合約最後一年過後的2020-21年球季生效。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080716