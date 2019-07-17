西蒙斯不打世界盃男籃 但願參加東京奧運

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）剛以5年1.7億美元（約新台幣53.23億元）頂薪延長合約續留美國職籃NBA費城76人的澳洲新生代好手西蒙斯今天明確表示，他不會代表澳洲打世界盃男籃賽，但願參加東京奧運。

在一則發布於推特（Twitter）上的聲明中，墨爾本出生的籃球明星西蒙斯（Ben Simmons）表示，他不會踏上國際籃球總會（FIBA）錦標賽的旅程。那項賽事將於8月31日在中國開打。

西蒙斯說：「我想讓所有人知道，經過諮詢，我下了個艱難的決定，決定放棄到中國參加世界盃的比賽。」

西蒙斯說：「最終我們決定，我最好利用9月那段時間回到費城，熟悉我的新隊友，並為接下來的NBA新球季做準備。」

西蒙斯的經紀人保羅（Rich Paul）13日已在體育電視頻道ESPN上表示，他「懷疑」西蒙斯會在世界盃代表澳洲男籃出賽，儘管22歲的西蒙斯5月時還表示，他很期待代表自己的國家出賽。

西蒙斯說：「我還是會回到澳洲的家，去舉辦我的訓練營，同樣的，也會和澳洲男籃一起訓練並打接下來的表演賽」，他所指的表演賽是8月22日和24日，在墨爾本對上美國的友誼賽。

我對澳洲男籃成員的天賦感到興奮，尤其距2020年已經越來越近，屆時我會很榮幸且謙遜的，代表我的國家在世界最大的運動舞台，那是將在東京進行的奧運會。」

西蒙斯是2016年NBA選秀狀元，因傷錯過2016-17年球季後，他在2017-18球季奪得年度最佳新人獎。

上季西蒙斯在76人有平均16.9分、8.8籃板、7.7助攻的成績，並首度入選明星賽。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080717