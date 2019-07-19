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雷納德為Klaw商標興訟 Nike提反訴

最新更新：2019/07/19 18:23

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）甫獲NBA總冠軍賽MVP的雷納德（Kawhi Leonard），今夏完全掌控自己在自由球員市場的動向，如今想再握有他著名的Klaw商標所有權，Nike則是提反訴主張公司的權利。

雷納德帶領美國職籃NBA多倫多暴龍拿下隊史24年來首座總冠軍，自己也奪得總冠軍賽最有價值球員（MVP），成為自由球員後，更說服喬治（Paul George）要求奧克拉荷馬雷霆將他交易，讓兩人能攜手在洛杉磯快艇打拚。

除了在籃球本業上動作頻頻，雷納德在場外的腳步也未停歇，根據報導，上個月他對鞋品和服裝集團Nike提出訴訟，聲稱Nike搶走了授權給該公司放在服裝上的商標權，Nike則提出反訴來反制。

雷納德之前是Nike旗下球星，合約到期後轉投New Balance。他在提起的訴訟中，主張商標是根據他成為職業球員前畫的草圖而來。雷納德表示，他允許Nike在他為該公司代言期間，（把商標）放在「某些產品上」。雷納德說，在他身為喬丹牌（Jordan Brand）的一員時，Nike在未獲他同意下，註冊了該商標。

Nike則是在雷納德興訟的美國加州南區聯邦地區法院提出反訴。

Nike在反訴中說：「在這起案件中，雷納德企圖經由主張他創作Claw Design商標重寫歷史，但並非雷納德設計了那個商標」，並稱Claw Design是由才華洋溢的Nike設計師團隊所創作，就像雷納德他自己以前承認的那樣。

Nike證實雷納德在大學時和該公司分享了他的設計，但在主張擁有Klaw商標的所有權時，指稱雷納德的草圖和最終商標間存在獨特差異。而雷納德在與Nike合約結束後，依舊使用、穿著有Klaw商標的服飾。

Nike為了這項紛爭曾於去年底發出停終信函（cease-and-desist）給雷納德。（譯者：李晉緯/核稿：劉學源）1080719

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