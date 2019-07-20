港口盃棒球中華不敵荷蘭 與日本爭冠軍戰門票

2019年荷蘭港口盃棒球邀請賽，20日凌晨中華隊複賽第2戰與荷蘭隊交手，準中職新秀投手江國豪（圖）先發2局失3分，中華隊投打沒能發揮，以0比8吞敗。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）2019年荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華隊複賽第2戰與荷蘭隊交手，準中職新秀投手江國豪先發2局失3分，中華隊投打沒能發揮，以0比8吞敗，明與日本隊交手，爭晉級冠軍戰最後機會。

中華隊力拚港口盃2連霸，此次預賽戰績3勝1敗、戰績第一名晉級複賽，預賽唯一的1敗就是以1比4輸給地主荷蘭隊；中華隊複賽首戰以7比6擊敗庫拉索隊，台灣時間今天凌晨1時再度與荷蘭隊碰頭，還是沒能拿下勝利。

中華隊派出今年中職季中選秀首輪被富邦悍將隊選進的投手江國豪先發，江國豪首局1人出局後先被敲出二壘打，接著投出保送，再被敲出安打失掉1分，荷蘭隊靠著野手選擇跑回第2分。

江國豪2局2人出局後投出保送，接著被敲安打，荷蘭隊發動盜壘，再靠著暴投跑回全場第3分；江國豪總計投2局被敲3支安打，失掉3分責失分。

中華隊3局啟動牛棚，由準中職新秀投手魏碩成接手中繼，4局面對首名打者被敲出陽春砲，1人出局後被敲安打，投出2次保送、提前退場，蔡偉凡接替投球被敲安打失掉2分，這2分要算在魏碩成身上。

蔡偉凡5局回穩，5到7局沒有再掉分，直到8局接連被敲安打失掉1分，謝柏賢、王政浩依序登板投球，王政浩9局再掉1分。

中華隊投手群壓不住，打線受制於荷蘭隊投手群壓制，全場敲出7支安打，但得點圈有人時缺適時一擊、沒能拿下分數，此次比賽目前為止2場敗仗都是輸給荷蘭隊。

中華隊總教練李盈南勉勵球員，連續出賽雖然疲勞，但希望大家繼續努力替球隊爭取最高榮譽，目標還是完成2連霸；中華隊今天比賽不敵荷蘭，荷蘭隊率先搶下冠軍戰門票，中華隊將於明天凌晨1時與日本隊交手，勝隊晉級冠軍戰，敗隊排名第3名。（編輯：張芷瑄）1080720