分享運動人生 美國女籃老教頭鼓勵台女孩多運動

（中央社記者程啟峰高雄21日電）美國田納西大學女籃校隊前總教練荷莉．沃里珂、查普曼大學女籃隊華裔總教練張綺君今天分享運動人生，鼓勵台灣年輕女孩多運動，讓自己更有活力、更強壯。

美國在台協會（AIT）高雄分處、勵馨社會福利事業基金會上午在高雄市立圖書總館舉行「愛上運動、夢想啟航」專題講座，沃里珂（Holly Warlick）、張綺君（Carol Jue）應邀擔任「運動大使」到場暢談運動生涯甘苦，勵馨基金會邀請基金會工作人員及受助女孩到場聽講，AIT高雄分處長歐雨修（Matthew O'Connor）也到場共襄盛舉。

沃里珂表示，美國的家長鼓勵年輕女孩盡情從事運動，反觀東方的年輕女孩卻不受到鼓勵，甚至被抑制，其實年輕女孩從事運動可讓自己變得更有活力、更強壯且更健康，應該被鼓勵。

張綺君指出，自己跟老公交往時，就帶他去球場看自己打球，當時她指著球場說「這就是我的人生，你能接受嗎」，對方當場首肯，他們因而繼續交往，婚後老公身兼母職在家照顧孩子，即使她整個球季6個月都不回家，老公也不會抗議，她跟老公就像一個團隊「婦唱夫隨」相當恩愛。而年幼一起長大的同學，因不認可她的球場生涯而無法成為她的丈夫。

另外，沃里珂及張綺君並分享帶兵心得，以及如何處理球隊女隊員情感及被性騷擾問題，幫助她們走出陰霾等經驗。

61歲的沃里珂2012年到2019年曾擔任美國田納西大學女籃校隊「女志願者」總教練，曾於1996年亞特蘭大奧運傳遞聖火，曾被譽為「美國南方的最佳球員」、田納西大學籃球校隊最有成就的校友，並被列入多項名人堂。

64歲的張綺君擔任查普曼大學女籃隊教練逾16年，她領軍下的查普曼大學「黑豹女籃隊」被譽為美國西部賽區的精英隊伍之一。張綺君是NCAA歷史上首位華裔美籍籃球教練。出生中國香港的她，3個月大時就隨父母移民到加州東洛杉磯，目前跟先生定居橘郡，育有2名兒子。（編輯：黃世雅）1080721