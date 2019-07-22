菜鳥教頭袁叔琪當家 領台灣箭客拚亞洲盃

（中央社記者龍柏安台北22日電）過去總是站在第一線，現在則退居第二線，這次亞洲盃射箭賽第2站，袁叔琪從箭客變成「菜鳥教頭」，不過想幫台灣留下獎牌的慾望，倒是一點都沒改變。

2019亞洲盃射箭賽第2站，將於8月1日至6日在台北田徑場點燃戰火，今年除地主台灣，另有來自澳洲、香港、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國等共計9隊參賽。

這次比賽，台灣以青年軍為主體，共派出12名深具潛力的優秀選手參賽，共將參加反曲弓男、女，以及複合弓男、女賽事，其中反曲弓男子隊教練是曾在2002釜山亞運拿下女子個人對抗賽金牌的名將袁叔琪。

頂著西瓜皮頭，袁叔琪選手時代的殺氣已不復見，反而多了些親和力，她搞笑地說：「拜託，我這顆頭是現在時下最流行的，走在校園沒人認出來我是老師。」

談到這次比賽，袁叔琪正經地表示，男子反曲弓選手游輝彥、陳昭升與林一石，都是很棒的射手，「他們3個人的實力都很平均，只要穩定發揮，我相信拿獎牌不是問題。」

這次反曲弓女子選手當中，包括今年拿坡里世界大學運動會國手葉昱琛，去年亞洲盃也有參賽的她，在女團拿下金牌，與游輝彥則聯手拿下混雙銅牌。

葉昱琛坦言，歷經世大運洗禮，讓她心態成熟了不少，不再會因分數影響到比賽心情，「只要能把動作做好就好。」對於今年參賽的目標，她說，希望自己能在比賽中發揮出應該要有的水準。（編輯：管中維）1080722