天母棒球場109上半年整修 向味全龍隊招手

（中央社記者謝靜雯台北22日電）台北市體育局長李再立今天表示，歡迎味全龍隊將主場設在天母，棒球場整建人工草皮、排水工程將於明年1月開始，單季一半主場在天母不是難事。

中華職棒二軍交流盃賽今天舉行賽前記者會，台北市城市隊興富發成棒隊也會參賽，李再立出席記者會說，台北興富發隊一直以來都將銜接業餘和職棒視為使命，也希望有更多的業餘球員可以被看見。

李再立透露，外界關注中職味全龍隊主場落腳處，「我們正式談過兩次，希望味全龍隊可以用自提OT的方式申請」。李再立解釋，若透過市政府提出，需要評估財務平衡，但味全龍隊表示將主場設在天母並非站在盈利考量，所以建議他們以自提OT方式申請。

李再立表示，已經編列新台幣8000多萬元預算讓天母棒球場整修，工程重點為人工草皮和改善排水。他提到天母棒球場因為地形關係，排水不易，排水工程結束後，目標雨停半小時內可以恢復比賽，這也是球迷可以等待的合理時間。

至於天母棒球場整修工程，預計明年1月開始施工，5月可以完成，李再立表示，台北市政府做好準備，希望天母棒球場可以成為更適合辦理國際賽事及職棒賽事的場地，讓台北變成棒球友善城市。

味全龍隊如果要將主場設在天母棒球場，除了場地狀況外，天母比賽時間限制也是一大問題，李再立說，目前週末比賽可以打到晚間10時，也已經跟當地里長溝通，若遇到連續假期，會放寬比賽可以進行到晚上10時，「連假是票房最好的時間點，一年當中連假不少，單季排30場主場在天母棒球場應該不是難事」。（編輯：唐聲揚）1080722