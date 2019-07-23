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北市大澄清 戴遐齡未喬人事布局大專體總改選

最新更新：2019/07/23 17:30

（中央社記者龍柏安台北23日電）台北市立大學今天發布聲明稿，澄清現任校長、前體委會主委戴遐齡，並未布局參選大專體總會長，也未因此干預校方人事聘任案。

週刊今天報導，北市大校長戴遐齡，為爭取全國大專院校體育總會會長寶座，替現任大專體總秘書長曾慶裕護航，助他聘入北市大當老師，並替戴遐齡布局下屆會長選舉。

北市大發布聲明稿表示，週刊報導並未經查證，嚴重影響校譽，也指出戴遐齡校長任期將至2021年7月31日止，而本屆大專體總會長任期則是至2022年2月22日，下屆會長選舉時北市大的會員當然代表已非戴遐齡校長，報導指其卸任後將爭取會長一職與事實不符。

聲明稿中也提及，競技所明年2月1日有教師退休，為維護學生受教權益及符合教育部生師比規定，校方同意提早開始徵聘教師作業，才在今年3月12日經校教評會同意後公告徵聘簡章。

北市大表示，依規定人事室於公告30日後，系（所）應召開教評會議討論初聘教師事宜，即便應聘者不符合需求、欲保留名額再次公告，仍應經系（所）教評會議討論，不過競技所至今仍未召開會議討論，遑論提出擬聘教師名單送院及校教評會審議。（編輯：張雅淨）1080723

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