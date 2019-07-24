日本羽賽先盛後衰 王子維首輪止步

（中央社記者黃巧雯台北24日電）「羽球王子」王子維今天在日本羽球公開賽苦戰3局、82分鐘，先盛後衰，以21比19、14比21、20比22不敵丹麥好手基姆奇，首輪慘遭淘汰，連2站賽事首輪都敗給丹麥選手。

總獎金75萬美元（約新台幣2352萬元）的日本羽球公開賽，屬於世界巡迴賽超級750系列，今天繼續進行首輪賽事。

世界排名30的王子維前一站在印尼公開賽首輪輸給丹麥好手維汀休斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），遭到淘汰，今天日本公開賽首輪對上世界排名第26的丹麥選手基姆奇（Rasmus Gemke），也是兩人生涯首度交鋒。

王子維開局迅速取得領先，最多領先6分，儘管首局後段3度被追成1分差，但王子維沉穩應對，以21比19搶下首局。

第2局王子維在追成12比12平手後，遇到亂流，被對手連拿8分超前，以14比21讓出。

決勝局戰況激烈，王子維在5比6落後之際，打出一波7比1攻勢，但又遭對手迎頭趕上，3度逼成平手，王子維最終以20比22吞敗。

昨天4組台將中，僅世界球后戴資穎闖過頭關，今天首輪賽事還有剛在印尼羽球公開賽奪冠的男單一哥周天成、男雙王齊麟與李洋、混雙盧敬堯與李佳馨都將接力登場，拚16強門票。（編輯：張芷瑄）1080724