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王尉永初登板表現佳 王建民幫忙改善穩定性

最新更新：2019/07/24 18:54

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊投手王尉永21日生涯一軍首登板，中繼投2局飆4K、無失分，表現不錯；王尉永直言很亢奮，二軍客座投手教練王建民幫忙改善投球穩定性，但續航力和控球需再加強。

王尉永去年季中選秀第5輪被悍將隊選進，先解決兵役問題，今年初向球隊報到，先在二軍出賽，總計後援投9場，投8.1局失掉4分責失分，出賽防禦率4.32，7月17日升上一軍，21日完成生涯一軍初登板。

王尉永21日中繼出賽，對上中職打線最為可怕的Lamigo桃猿隊毫不畏懼，讓藍寅倫、林立、林泓育、郭嚴文都吞下三振，總計投2局沒被敲出安打，投出2次保送、4次三振、無失分，初登板有不錯表現。

王尉永表示，一軍初登板很亢奮但不會緊張，想辦法把球投到捕手想要的位置，至於面對桃猿隊強打者，王尉永提到不會去想對手是誰，但對戰時搶下2好球後確實會想要三振打者。

王尉永加入球隊後因為有傷勢，直到5月才開始在二軍出賽，二軍客座投手教練王建民幫忙指導投手群，收穫很多。王尉永表示，王建民會就技術、投球機制和心理層面幫忙投手群，二軍期間有王建民的指導，投球穩定性更進步。

二軍出賽場數不多就上到一軍，王尉永表示，「心理準備好了就不會覺得太快」，能夠上到一軍舞台，教練給予什麼角色，就想辦法做到最好。

對於一軍初登板，王尉永表示，一軍和二軍強度不同，每顆球都要全力丟、不可以有失投的空間，儘管初登板表現不錯，但他自評續航力和控球都還需要再加強。（編輯：吳協昌）1080724

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