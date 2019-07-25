CBL確定延期上路 待獎勵政策通過再推

（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職籃大聯盟（CBL）原規劃11月登場，CBL理事長蔡易餘今天在臉書粉絲團宣布，因運動產業條例獎勵政策未及落實，半數球團企業仍處於觀望、暫不參與的狀態，所以決定延期。

先前僅台灣啤酒、台灣銀行與金門酒廠3隊在今年7月15日加盟大限前，表達參與CBL，在少一隊的情況下，CBL設定一個月內，尋求其他企業籌組新球隊加盟。

不過，8月中的期限還未到，行政院政務委員、體育運動發展委員會召集人張景森24日邀集體育署、CBL開會後，訂出方向時程。CBL表示，因運動產業條例獎勵政策未及落實，半數球團企業仍處觀望、暫不參與狀態，決定延期。

CBL發布3點聲明，強調台灣籃球職業化為既定政策，政府將持續推動，不會改變。

CBL指出，有關運產條例第26-2條修正草案，最快可在今年10月立法院三讀通過，將提供企業租稅減免達250%優惠，鼓勵更多關懷籃壇企業共同投入，強化台灣籃運。

CBL表示，為提升台灣籃球環境整體發展，籃球職業化以屬地主義（主客場）為基礎，目前球隊企業規劃北部居多，希望推動地方政府及企業協調籌組新球隊，以新竹、台中、台南、高雄為發展核心，壯盛台灣籃球運動環境。

中華民國籃球協會先前表示，待瓊斯盃賽事結束後，將召集6支球團與體育署共同討論、規劃下個球季相關細節。

對於SBL續辦賽事，CBL樂見其成，強調將全力協助。（編輯：張雅淨）1080725