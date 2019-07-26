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王維中滿壘登板挨滿貫砲 運動家不敵遊騎兵

最新更新：2019/07/26 13:26

（中央社記者楊啟芳台北26日綜合報導）德州遊騎兵今天對奧克蘭運動家的比賽，王維中在第6局滿壘時登板，不過被秋信守敲安打，又被轟滿貫砲，沒能阻止危機，總計投1.2局失3分，終場運動家3比11不敵遊騎兵。

1局下運動家的希米恩（Marcus Semien）敲二壘安打後，投手連投2次保送形成滿壘，勞瑞安諾（Ramon Laureano）補上安打，帶有2分打點，接著戴維斯（Khris Davis）擊出高飛犧牲打，取得3比0領先；不過5局上遊騎兵更是一連敲出6支安打，攻下5分，反倒以5比3超前。

6局上1出局、滿壘時，王維中登板投球，首名打者面對秋信守，被敲安打掉1分，接著更是被桑塔納（Danny Santana）轟滿貫全壘打，之後王維中穩定下來，連用2個滾地球拿下出局數，沒有再繼續失分，這局遊騎兵攻下的5分中，有3分記在前任投手身上。

第7局王維中續投，被敲安打後投出保送，形成一、二壘有人，再被卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）敲安打掉1分，之後用飛球及雙殺打，解決危機。

總計王維中投1.2局，被敲4支安打，包含一發全壘打，投1次保送，失3分，防禦率上升至2.66，終場運動家也以3比11不敵遊騎兵。（編輯：張芷瑄）1080726

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